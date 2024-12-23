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Салапаев Петр Степанов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Салапаев Петр Степанов
Пол
муж
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1816
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
46
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 925об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 46
02 | Салапаев Степан Дмитриев: 35 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Салапаева Домна Семенова: 35 лет | крестьянка - жена [2]
04 | Салапаев Дмитрий Степанов: 11 лет | крестьянин - сын [2]
05 | Салапаев Петр Степанов: 9 лет | крестьянин - сын [2]
06 | Салапаева Анна Степанова: 5 лет | крестьянка - дочь [2]
07 | Салапаева Акулина Степанова: 3 года | крестьянка - дочь [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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