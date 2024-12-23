Калина Ирина Васильева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Калина Ирина Васильева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1787
- Родственная связь
- жена [8]
- Номер семьи
- 43
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 925
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 43
01 | Калин Афанасий Федоров: 64 года | крестьянин - глава
02 | Калина Агафья Савельева: 60 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Калин Семен Афанасьев: 29 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Калин Федор Афанасьев: 20 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Калин Епифан Афанасьев: 15 лет | крестьянин - сын [1]
06 | Калина Ульяна Афанасьева: 18 лет | крестьянка - дочь [1]
07 | Калина Агрипина Иванова: 24 года | крестьянка - жена [3]
08 | Калин Аввакум Федоров: 47 лет | крестьянин - родственник [1]
09 | Калина Ирина Васильева: 38 лет | крестьянка - жена [8]
10 | Калина Ирина Аввакумова: 10 лет | крестьянка - дочь [8]
11 | Калина Мария Аввакумова: 9 лет | крестьянка - дочь [8]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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