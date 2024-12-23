Салникова Евдокия Кириллова
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Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Салникова Евдокия Кириллова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1817
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 41
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 924об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 41
01 | Салников Кирилл Максимов: 37 лет | крестьянин - глава
02 | Салникова Гликерия Зиновьева: 38 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Салников Иосиф Кириллов: 19 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Салников Иван Кириллов: 16 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Салникова Агафья Кириллова: 15 лет | крестьянка - дочь [1]
06 | Салникова Евдокия Кириллова: 8 лет | крестьянка - дочь [1]
07 | Салникова Евдокия Кириллова: 8 лет | крестьянка - дочь [1]
08 | Салников Максим Кириллов: 3 года | крестьянин - сын [1]
09 | Салникова Евдокия Иванова: 24 года | крестьянка - жена [3]
10 | Салникова Агафья Иосифова: 3 года | крестьянка - дочь [3]
11 | Салников Яков Максимов: 19 лет | крестьянин - брат [1]
12 | Салников Федор Максимов: 16 лет | крестьянин - брат [1]
13 | Салникова Степанида Иванова: 22 года | крестьянка - жена [11]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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