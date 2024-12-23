Мортина Пелагея Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМортина Пелагея Семенова

Мортина Пелагея Семенова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Мортина Пелагея Семенова
Пол
жен
Возраст (лет)
32
Год рождения вычисленный
1793
Родственная связь
жена [3]
Номер семьи
40
Номер в семье
5
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 924об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 40
01 | Мортин Федот Яковлев: 53 года | крестьянин - глава
02 | Мортина Елена Андреева: 53 года | крестьянка - жена [1]
03 | Мортин Ефим Федотов: 32 года | крестьянин - сын [1]
04 | Мортина Домна Федотова: 13 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Мортина Пелагея Семенова: 32 года | крестьянка - жена [3]
06 | Мортина Матрона Ефимова: 9 лет | крестьянка - дочь [3]
07 | Мортин Василий Ефимов: 3 года | крестьянин - сын [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.