Мортина Домна Федотова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Мортина Домна Федотова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 13
- Год рождения вычисленный
- 1812
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 40
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 924об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 40
01 | Мортин Федот Яковлев: 53 года | крестьянин - глава
02 | Мортина Елена Андреева: 53 года | крестьянка - жена [1]
03 | Мортин Ефим Федотов: 32 года | крестьянин - сын [1]
04 | Мортина Домна Федотова: 13 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Мортина Пелагея Семенова: 32 года | крестьянка - жена [3]
06 | Мортина Матрона Ефимова: 9 лет | крестьянка - дочь [3]
07 | Мортин Василий Ефимов: 3 года | крестьянин - сын [3]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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