Турусов Михаил Аверкиев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Турусов Михаил Аверкиев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1824
- Родственная связь
- дочь [2]
- Номер семьи
- 39
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 924об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 39
01 | Турусова Мария Алексеева: 56 лет | крестьянская вдова - глава
02 | Турусов Аверкий Антонов: 36 лет | крестьянин - зять [1]
03 | Турусова Прасковья Филиппова: 33 года | крестьянка - жена [2]
04 | Турусова Матрона Аверкиева: 11 лет | крестьянка - дочь [2]
05 | Турусов Михаил Аверкиев: 1 год | крестьянка - дочь [2]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1834 г. фамилия Горбунов (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.583об-584, двор №15).
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.