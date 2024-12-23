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Турусов Аверкий Антонов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Турусов Аверкий Антонов
Пол
муж
Возраст (лет)
36
Год рождения вычисленный
1789
Родственная связь
зять [1]
Номер семьи
39
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 924об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 39
01 | Турусова Мария Алексеева: 56 лет | крестьянская вдова - глава
02 | Турусов Аверкий Антонов: 36 лет | крестьянин - зять [1]
03 | Турусова Прасковья Филиппова: 33 года | крестьянка - жена [2]
04 | Турусова Матрона Аверкиева: 11 лет | крестьянка - дочь [2]
05 | Турусов Михаил Аверкиев: 1 год | крестьянка - дочь [2]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Мурыгин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.5об-6, двор №13), в ревизии 1834 г. фамилия Горбунов (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.583об-584, двор №15). В обеих ревизиях имя Аверьян.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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