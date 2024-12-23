Кашина Татьяна Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашина Татьяна Данилова

Кашина Татьяна Данилова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Кашина Татьяна Данилова
Пол
жен
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1810
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
38
Номер в семье
7
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 924
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 38
01 | Кашин Петр Андреев: 54 года | крестьянин - глава
02 | Кашина Прасковья Васильева: 54 года | крестьянка - жена [1]
03 | Кашин Даниил Петров: 27 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Кашин Анисим Петров: 19 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Кашина Пелагея Филиппова: 27 лет | крестьянка - жена [3]
06 | Кашин Герасим Данилов: 13 лет | крестьянин - сын [3]
07 | Кашина Татьяна Данилова: 15 лет | крестьянка - дочь [3]
08 | Кашин Ануфрий Данилов: 9 лет | крестьянин - сын [3]
09 | Кашина Анна Данилова: 6 лет | крестьянка - дочь [3]
10 | Кашина Анастасия Данилова: 5 лет | крестьянка - дочь [3]
11 | Кашина Мелания Васильева: 22 года | крестьянка - жена [4]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.