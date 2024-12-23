Трегубин Фаддей Андреянов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Трегубин Фаддей Андреянов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 24
- Год рождения вычисленный
- 1801
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 36
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 924
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 36
01 | Трегубин Андреян Ильин: 53 года | крестьянин - глава
02 | Трегубина Мария Васильева: 53 года | крестьянка - жена [1]
03 | Трегубин Егор Андреянов: 27 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Трегубин Фаддей Андреянов: 24 года | крестьянин - сын [1]
05 | Трегубина Прасковья Федорова: 28 лет | крестьянка - жена [3]
06 | Трегубин Савва Егоров: 14 лет | крестьянин - сын [3]
07 | Трегубин Григорий Егоров: 8 лет | крестьянин - сын [3]
08 | Трегубина Любовь Егорова: 5 лет | крестьянка - дочь [3]
09 | Трегубина Наталья Егорова: 1 год | крестьянка - дочь [3]
10 | Трегубина Мелания Федорова: 25 лет | крестьянка - жена [4]
11 | Трегубин Трофим Фаддеев: 2 года | крестьянин - сын [4]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 г. фамилия Бубнов (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.7об-8, двор №16). В 1834 г. в зятьях у Салапаева Федора Степанова (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.582об-583, двор №9)
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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