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Бобкина Пелагея Федорова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Бобкина Пелагея Федорова
Пол
жен
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1815
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
35
Номер в семье
4
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 924
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 35
02 | Бобкин Федор Андреев: 43 года | крестьянин - зять [1]
03 | Бобкина Фекла Семенова: 41 год | крестьянка - жена [2]
04 | Бобкина Пелагея Федорова: 10 лет | крестьянка - дочь [2]
05 | Бобкина Екатерина Федорова: 1 год | крестьянка - дочь [2]
Комментарий наборщика
В ревизии 1834 г. фамилия Железнякова (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.585об-586, двор №19).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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