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Иван Антонов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Иван Антонов
Пол
муж
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1804
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
34
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 923об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 34
01 | Пелагея Игнатьева: 52 года | крестьянская вдова - глава
02 | Трофим Антонов: 25 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Иван Антонов: 21 год | крестьянин - сын [1]
04 | Варвара Антонова: 22 года | крестьянка - дочь [1]
05 | Евдокия Макарова: 24 года | крестьянка - жена [2]
Комментарий наборщика
В ревизиях 1816 и 1834 г.г. фамилия Железняков (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1: д.140 л.7об-8, двор №18 и д.202 л.585об-586, двор №20 соответственно). Отчество в ревизии: Иванов, записан пасынком Антона Федорова и Пелагеи Игнатьевой Железняковых.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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