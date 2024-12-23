Мурашкина Матрона Васильева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Мурашкина Матрона Васильева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 42
- Год рождения вычисленный
- 1783
- Родственная связь
- сестра [1]
- Номер семьи
- 33
- Номер в семье
- 14
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 923об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 33
01 | Мурашкин Макар Васильев: 58 лет | крестьянин - глава
02 | Мурашкина Феврония Алексеева: 38 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Мурашкин Федот Макаров: 9 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Мурашкин Иван Макаров: 7 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Мурашкина Дарья Макарова: 15 лет | крестьянка - дочь [1]
06 | Мурашкина Пелагея Макарова: 4 года | крестьянка - дочь [1]
07 | Мурашкина Акулина Макарова: 1 год | крестьянка - дочь [1]
08 | Мурашкин Корнила Самойлов: 30 лет | крестьянин - зять [1]
09 | Мурашкина Степанида Макарова: 30 лет | крестьянка - жена [8]
10 | Мурашкин Иван Корнилов: 4 года | крестьянин - сын [8]
11 | Мурашкина Марфа Корнилова: 7 лет | крестьянка - дочь [8]
12 | Мурашкин Тимофей Корнилов: 1 год | крестьянин - сын [8]
13 | Мурашкина Анастасия Васильева: 47 лет | крестьянка - сестра [1]
14 | Мурашкина Матрона Васильева: 42 года | крестьянка - сестра [1]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1834 г. фамилия Муращенкова (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.585об-586, двор №21).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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