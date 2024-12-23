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Кашин Максим Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Кашин Максим Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
58
Год рождения вычисленный
1767
Родственная связь
глава
Номер семьи
31
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 923
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 31
01 | Кашин Максим Иванов: 58 лет | крестьянин - глава
02 | Кашина Домна Федорова: 58 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Кашин Никита Максимов: 15 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Кашин Маркел Максимов: 10 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Кашин Спиридон Михайлов: 38 лет | крестьянин - зять [1]
06 | Кашина Марина Максимова: 38 лет | крестьянка - жена [5]
07 | Кашина Васса Спиридонова: 8 лет | крестьянка - дочь [6]
08 | Кашин Гавриил Спиридонов: 6 лет | крестьянин - сын [6]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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