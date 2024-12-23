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Курицына Агрипина Павлова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Курицына Агрипина Павлова
Пол
жен
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1822
Родственная связь
дочь [9]
Номер семьи
30
Номер в семье
12
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 923
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 30
01 | Курицын Андрей Петров: 50 лет | крестьянин - глава
02 | Курицына Домна Петрова: 48 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Курицына Татьяна Андреева: 25 лет | крестьянка - дочь [1]
04 | Курицына Васса Андреева: 16 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Курицын Корнила Абрамов: 28 лет | крестьянин - зять [1]
06 | Курицына Мария Андреева: 26 лет | крестьянка - жена [5]
07 | Курицын Михей Корнилов: 7 лет | крестьянин - сын [5]
08 | Курицына Екатерина Корнилова: 2 года | крестьянка - дочь [5]
09 | Курицын Павел Абрамов: 32 года | крестьянин - родственник [1]
10 | Курицына Дарья Антонова: 36 лет | крестьянка - жена [9]
11 | Курицына Татьяна Павлова: 15 лет | крестьянка - дочь [9]
12 | Курицына Агрипина Павлова: 3 года | крестьянка - дочь [9]
13 | Курицын Иван Павлов: 1 год | крестьянин - сын [9]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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