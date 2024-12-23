Курицына Екатерина Корнилова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Курицына Екатерина Корнилова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1823
- Родственная связь
- дочь [5]
- Номер семьи
- 30
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 923
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 30
01 | Курицын Андрей Петров: 50 лет | крестьянин - глава
02 | Курицына Домна Петрова: 48 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Курицына Татьяна Андреева: 25 лет | крестьянка - дочь [1]
04 | Курицына Васса Андреева: 16 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Курицын Корнила Абрамов: 28 лет | крестьянин - зять [1]
06 | Курицына Мария Андреева: 26 лет | крестьянка - жена [5]
07 | Курицын Михей Корнилов: 7 лет | крестьянин - сын [5]
08 | Курицына Екатерина Корнилова: 2 года | крестьянка - дочь [5]
09 | Курицын Павел Абрамов: 32 года | крестьянин - родственник [1]
10 | Курицына Дарья Антонова: 36 лет | крестьянка - жена [9]
11 | Курицына Татьяна Павлова: 15 лет | крестьянка - дочь [9]
12 | Курицына Агрипина Павлова: 3 года | крестьянка - дочь [9]
13 | Курицын Иван Павлов: 1 год | крестьянин - сын [9]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.