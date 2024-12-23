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Космачов Василий Антонов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Космачов Василий Антонов
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1820
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
25
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 922об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 25
01 | Космачов Антон Максимов: 37 лет | крестьянин - глава
02 | Космачова Матрона Михайлова: 36 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Космачов Дионисий Антонов: 19 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Космачов Василий Антонов: 5 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Космачова Матрона Антонова: 12 лет | крестьянка - дочь [1]
06 | Космачова Евдокия Антонова: 7 лет | крестьянка - дочь [1]
07 | Космачова Ирина Федорова: 18 лет | крестьянка - жена [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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