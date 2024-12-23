Грачев Андрей Михайлов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Грачев Андрей Михайлов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 35
- Год рождения вычисленный
- 1790
- Родственная связь
- зять [1]
- Номер семьи
- 24
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 922об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 24
02 | Грачев Андрей Михайлов: 35 лет | крестьянин - зять [1]
03 | Грачева Анастасия Иванова: 35 лет | крестьянка - жена [2]
04 | Грачев Савва Андреев: 13 лет | крестьянин - сын [2]
05 | Грачев Ипатий Андреев: 5 лет | крестьянин - сын [2]
06 | Грачева Надежда Андреева: 12 лет | крестьянка - дочь [2]
07 | Грачева Фекла Андреева: 8 лет | крестьянка - дочь [2]
08 | Грачева Екатерина Андреева: 7 лет | крестьянка - дочь [2]
- Комментарий наборщика
- В ревизиях 1816 и 1834 г.г. фамилия Ященков (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1: д.140 л.11об-12, двор №28 и д.202 л.588об-589, двор №31 соответственно).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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