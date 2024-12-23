Василий Алексеев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Василий Алексеев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1813
- Родственная связь
- сын [3]
- Номер семьи
- 23
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 922
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 23
01 | Антон Степанов: 63 года | крестьянин - глава
02 | Анна Иванова: 63 года | крестьянка - жена [1]
03 | Алексей Антонов: 29 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Корнила Антонов: 24 года | крестьянин - сын [1]
05 | Григорий Антонов: 19 лет | крестьянин - сын [1]
06 | Ульяна Никитина: 33 года | крестьянка - жена [3]
07 | Василий Алексеев: 12 лет | крестьянин - сын [3]
08 | Семен Алексеев: 10 лет | крестьянин - сын [3]
09 | Ефрем Алексеев: 7 лет | крестьянин - сын [3]
10 | Ирина Алексеева: 4 года | крестьянка - дочь [3]
11 | Анна Алексеева: 3 года | крестьянка - дочь [3]
12 | Родион Алексеев: , 6 месяцев | крестьянин - сын [3]
13 | Устиния Фомина: 24 года | крестьянка - жена [4]
14 | Екатерина Корнилова: 1 год | крестьянка - дочь [4]
15 | Анна Андреянова: 19 лет | крестьянка - жена [5]
16 | Ксения Никитина: 16 лет | крестьянка - племянница [1]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 фамилия Горшенев (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.11об-12, двор №29).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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