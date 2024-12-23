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Федора Павлова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Федора Павлова
Пол
жен
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1814
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
21
Номер в семье
6
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 922
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 21
02 | Павел Ильин: 40 лет | крестьянин - брат [1]
03 | Арефий Сергеев: 17 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Анна Прокофьева: 17 лет | крестьянка - жена [3]
05 | Прасковья Васильева: 40 лет | крестьянка - жена [2]
06 | Федора Павлова: 11 лет | крестьянка - дочь [2]
07 | Прасковья Павлова: 8 лет | крестьянка - дочь [2]
08 | Антон Степанов: 54 года | крестьянин - сосед [1]
09 | Ирина Андреева: 57 лет | крестьянка - жена [8]
Комментарий наборщика
В ревизии 1834 г. фамилия Железнякова (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.589об-590: двор №34).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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