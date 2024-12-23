Прасковья Васильева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Прасковья Васильева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 40
- Год рождения вычисленный
- 1785
- Родственная связь
- жена [2]
- Номер семьи
- 21
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 922
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 21
02 | Павел Ильин: 40 лет | крестьянин - брат [1]
03 | Арефий Сергеев: 17 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Анна Прокофьева: 17 лет | крестьянка - жена [3]
05 | Прасковья Васильева: 40 лет | крестьянка - жена [2]
06 | Федора Павлова: 11 лет | крестьянка - дочь [2]
07 | Прасковья Павлова: 8 лет | крестьянка - дочь [2]
08 | Антон Степанов: 54 года | крестьянин - сосед [1]
09 | Ирина Андреева: 57 лет | крестьянка - жена [8]
- Комментарий наборщика
- В ревизиях 1816 и 1834 г.г. фамилия Железнякова (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1: д.140 л.12об-13, двор №32 и д.202 л.589об-590, двор №34 соответственно).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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