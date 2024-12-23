Бубнов Василий Михайлов
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Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Бубнов Василий Михайлов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 51
- Год рождения вычисленный
- 1774
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 16
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 921
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 16
01 | Бубнов Василий Михайлов: 51 год | крестьянин - глава
02 | Бубнова Федора Андреева: 54 года | крестьянка - жена [1]
03 | Бубнова Татьяна Иванова: 46 лет | крестьянская вдова - племянница [1]
04 | Бубнов Афанасий Данилов: 21 год | крестьянин - сын [3]
05 | Бубнов Ефим Данилов: 17 лет | крестьянин - сын [3]
06 | Бубнова Феодосия Сергеева: 20 лет | крестьянка - жена [4]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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