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Симонова Евдокия Алексеева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Симонова Евдокия Алексеева
Пол
жен
Возраст (лет)
39
Год рождения вычисленный
1786
Родственная связь
жена [3]
Номер семьи
14
Номер в семье
4
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 921
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 14
01 | Симонов Иван Андреев: 59 лет | крестьянин - глава
02 | Симонова Марфа Давыдова: 71 год | крестьянка - жена [1]
03 | Симонов Никифор Иванов: 42 года | крестьянин - сын [1]
04 | Симонова Евдокия Алексеева: 39 лет | крестьянка - жена [3]
05 | Симонов Трифон Никифоров: 21 год | крестьянин - сын [3]
06 | Симонова Неонила Никифорова: 15 лет | крестьянка - дочь [3]
07 | Симонова Лукерья Григорьева: 22 года | крестьянка - жена [5]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Симаненкова, имя в ревизии Авдотья (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.16об-17: двор №40).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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