Давыдова Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдова Мария Иванова

Давыдова Мария Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Давыдова Мария Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
23
Год рождения вычисленный
1802
Родственная связь
жена [5]
Номер семьи
13
Номер в семье
11
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 920об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 13
01 | Давыдов Иван Андреев: 51 год | крестьянин - глава
02 | Давыдов Евдоким Андреев: 46 лет | крестьянин - брат [1]
03 | Давыдова Евдокия Васильева: 54 года | крестьянка - жена [1]
04 | Давыдов Родион Иванов: 24 года | крестьянин - сын [1]
05 | Давыдов Иосиф Иванов: 20 лет | крестьянин - сын [1]
06 | Давыдова Марфа Григорьева: 50 лет | крестьянка - жена [2]
07 | Давыдов Трифон Евдокимов: 17 лет | крестьянин - сын [2]
08 | Давыдова Акулина Никонова: 27 лет | крестьянка - жена [4]
09 | Давыдов Захар Родионов: 6 лет | крестьянин - сын [4]
10 | Давыдов Даниил Родионов: 2 года | крестьянин - сын [4]
11 | Давыдова Мария Иванова: 23 года | крестьянка - жена [5]
12 | Давыдов Павел Иосифов: 1 год | крестьянин - сын [5]
13 | Давыдова Варвара Денисова: 19 лет | крестьянка - жена [7]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.