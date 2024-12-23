Давыдов Трифон Евдокимов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Давыдов Трифон Евдокимов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1808
- Родственная связь
- сын [2]
- Номер семьи
- 13
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 920об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 13
01 | Давыдов Иван Андреев: 51 год | крестьянин - глава
02 | Давыдов Евдоким Андреев: 46 лет | крестьянин - брат [1]
03 | Давыдова Евдокия Васильева: 54 года | крестьянка - жена [1]
04 | Давыдов Родион Иванов: 24 года | крестьянин - сын [1]
05 | Давыдов Иосиф Иванов: 20 лет | крестьянин - сын [1]
06 | Давыдова Марфа Григорьева: 50 лет | крестьянка - жена [2]
07 | Давыдов Трифон Евдокимов: 17 лет | крестьянин - сын [2]
08 | Давыдова Акулина Никонова: 27 лет | крестьянка - жена [4]
09 | Давыдов Захар Родионов: 6 лет | крестьянин - сын [4]
10 | Давыдов Даниил Родионов: 2 года | крестьянин - сын [4]
11 | Давыдова Мария Иванова: 23 года | крестьянка - жена [5]
12 | Давыдов Павел Иосифов: 1 год | крестьянин - сын [5]
13 | Давыдова Варвара Денисова: 19 лет | крестьянка - жена [7]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1834 г. имя Трофим (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.593об-594: двор №47).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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