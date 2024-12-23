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Исаева Домна Петрова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Исаева Домна Петрова
Пол
жен
Возраст (лет)
26
Год рождения вычисленный
1799
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
10
Номер в семье
3
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 920
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 10
01 | Исаев Федор Васильев: 22 года | крестьянин - глава
02 | Исаев Егор Васильев: 21 год | крестьянин - брат [1]
03 | Исаева Домна Петрова: 26 лет | крестьянка - жена [1]
04 | Исаева Прасковья Федорова: 4 года | крестьянка - дочь [1]
05 | Исаева Анастасия Васильева: 24 года | крестьянка - жена [2]
06 | Исаева Анна Егорова: 2 года | крестьянка - дочь [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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