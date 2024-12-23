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Каликин Тимофей Васильев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Каликин Тимофей Васильев
Пол
муж
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1809
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
6
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 919об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 6
01 | Каликина Ульяна Иванова: 36 лет | крестьянская вдова - глава
02 | Каликин Трофим Васильев: 19 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Каликин Тимофей Васильев: 16 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Каликин Евдоким Васильев: 11 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Каликин Иуда Васильев: 3 года | крестьянин - сын [1]
06 | Каликина Наталья Васильева: 13 лет | крестьянка - дочь [1]
07 | Каликина Варвара Васильева: 12 лет | крестьянка - дочь [1]
08 | Каликина Анастасия Васильева: 6 лет | крестьянка - дочь [1]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Онанин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.19об-20: двор №50), в ревизии 1834 г. фамилия Аникин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.596об-597: двор №55).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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