Каликина Ульяна Иванова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Каликина Ульяна Иванова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 36
- Год рождения вычисленный
- 1789
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 6
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянская вдова
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 919об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 6
01 | Каликина Ульяна Иванова: 36 лет | крестьянская вдова - глава
02 | Каликин Трофим Васильев: 19 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Каликин Тимофей Васильев: 16 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Каликин Евдоким Васильев: 11 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Каликин Иуда Васильев: 3 года | крестьянин - сын [1]
06 | Каликина Наталья Васильева: 13 лет | крестьянка - дочь [1]
07 | Каликина Варвара Васильева: 12 лет | крестьянка - дочь [1]
08 | Каликина Анастасия Васильева: 6 лет | крестьянка - дочь [1]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 г. фамилия Онанина (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.19об-20: двор №50), в ревизии 1834 г. фамилия Аникина (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.596об-597: двор №55).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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