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Сынурин Андрей Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Сынурин Андрей Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
52
Год рождения вычисленный
1773
Родственная связь
глава
Номер семьи
5
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 919об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 5
01 | Сынурин Андрей Иванов: 52 года | крестьянин - глава
02 | Сынурин Харитон Андреев: 33 года | крестьянин - сын [1]
03 | Сынурина Екатерина Андреева: 16 лет | крестьянка - дочь [1]
04 | Сынурина Матрона Прокофьева: 24 года | крестьянка - жена [2]
Комментарий наборщика
В ревизиях фамилия Демидов. В ревизии 1816 двор №51, в ревизии 1834: двор №56.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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