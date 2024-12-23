Рыбкина Татьяна
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Рыбкина Татьяна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1815
- Родственная связь
- племянница [1]
- Номер семьи
- 4
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 919об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 4
01 | Рыбкин Роман Герасимов: 45 лет | крестьянин - глава
02 | Рыбкин Трифон Романов: 21 год | крестьянин - сын [1]
03 | Рыбкина Матрона Никитина: 20 лет | крестьянка - жена [2]
04 | Рыбкин Прокофий Трифонов: 5 лет | крестьянин - сын [2]
05 | Рыбкина Варвара Трифонова: 2 года | крестьянка - дочь [2]
06 | Рыбкина Татьяна: 10 лет | крестьянка - племянница [1]
- Комментарий наборщика
- Отчество в документе не указано. Возможно, дочь Федоричева Антона Герасимова. Требуется уточнение.
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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