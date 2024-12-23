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Рыбкин Трифон Романов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Рыбкин Трифон Романов
Пол
муж
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1804
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
4
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 919об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 4
01 | Рыбкин Роман Герасимов: 45 лет | крестьянин - глава
02 | Рыбкин Трифон Романов: 21 год | крестьянин - сын [1]
03 | Рыбкина Матрона Никитина: 20 лет | крестьянка - жена [2]
04 | Рыбкин Прокофий Трифонов: 5 лет | крестьянин - сын [2]
05 | Рыбкина Варвара Трифонова: 2 года | крестьянка - дочь [2]
06 | Рыбкина Татьяна: 10 лет | крестьянка - племянница [1]
Комментарий наборщика
В ревизиях фамилия Федоричев. В ревизии 1816 двор №62, в ревизии 1834: двор №57. В ревизии 1816 г. имя Трифон, в ревизии 1834 г. имя Трофим.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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