Ивченкова Мария Степанова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Ивченкова Мария Степанова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 46
- Год рождения вычисленный
- 1779
- Родственная связь
- родственница [1]
- Номер семьи
- 3
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- крестьянская вдова
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 919об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 3
02 | Захаров Гавриил Петров: 22 года | крестьянин - зять [1]
03 | Захарова Анисья Никитина: 25 лет | крестьянка - жена [2]
04 | Ивченкова Мария Степанова: 46 лет | крестьянская вдова - родственница [1]
05 | Ивченков Климент Зиновьев: 15 лет | крестьянин - сын [4]
06 | Ивченков Харитон Зиновьев: 12 лет | крестьянин - сын [4]
- Комментарий наборщика
- Конкретная родственная связь в документе не указана. В ревизии 1816 г. фамилия Аникина (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.20об-21): двор №52.
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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