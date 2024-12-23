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Ивченкова Мария Степанова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Ивченкова Мария Степанова
Пол
жен
Возраст (лет)
46
Год рождения вычисленный
1779
Родственная связь
родственница [1]
Номер семьи
3
Номер в семье
4
Сословие
крестьянская вдова
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 919об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 3
02 | Захаров Гавриил Петров: 22 года | крестьянин - зять [1]
03 | Захарова Анисья Никитина: 25 лет | крестьянка - жена [2]
04 | Ивченкова Мария Степанова: 46 лет | крестьянская вдова - родственница [1]
05 | Ивченков Климент Зиновьев: 15 лет | крестьянин - сын [4]
06 | Ивченков Харитон Зиновьев: 12 лет | крестьянин - сын [4]
Комментарий наборщика
Конкретная родственная связь в документе не указана. В ревизии 1816 г. фамилия Аникина (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.20об-21): двор №52.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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