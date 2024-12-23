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Ельцова Екатерина Андреева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Ельцова Екатерина Андреева
Пол
жен
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1811
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
2
Номер в семье
7
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 919
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 2
01 | Ельцов Тимофей Алексеев: 58 лет | крестьянин - глава
02 | Ельцова Марина Никитина: 49 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Ельцов Андрей Тимофеев: 33 года | крестьянин - сын [1]
04 | Ельцов Епифан Тимофеев: 27 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Ельцова Екатерина Иванова: 27 лет | крестьянка - жена [3]
06 | Ельцов Антон Андреев: 12 лет | крестьянин - сын [3]
07 | Ельцова Екатерина Андреева: 14 лет | крестьянка - дочь [3]
08 | Ельцова Феодосия Андреева: 8 лет | крестьянка - дочь [3]
09 | Ельцова Степанида Андреева: 9 лет | крестьянка - дочь [3]
10 | Ельцов Дмитрий Андреев: 2 года | крестьянин - сын [3]
11 | Ельцова Ирина Андреева: 28 лет | крестьянка - жена [4]
12 | Ельцов Иосиф Епифанов: 2 года | крестьянин - сын [4]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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