Юрочкина Дарья Федорова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Юрочкина Дарья Федорова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1805
- Родственная связь
- жена [5]
- Номер семьи
- 1
- Номер в семье
- 14
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 919
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 1
01 | Юрочкин Василий Назаров: 43 года | крестьянин - глава
02 | Юрочкин Ефим Назаров: 36 лет | крестьянин - брат [1]
03 | Юрочкина Агафья Павлова: 40 лет | крестьянка - жена [1]
04 | Юрочкин Иван Васильев: 24 года | крестьянин - сын [1]
05 | Юрочкин Григорий Васильев: 20 лет | крестьянин - сын [1]
06 | Юрочкин Трофим Васильев: 5 лет | крестьянин - сын [1]
07 | Юрочкина Матрона Васильева: 17 лет | крестьянка - дочь [1]
08 | Юрочкина Анисья Васильева: 16 лет | крестьянка - дочь [1]
09 | Юрочкина Матрона Васильева: 12 лет | крестьянка - дочь [1]
10 | Юрочкина Степанида Васильева: 7 лет | крестьянка - дочь [1]
11 | Юрочкина Прасковья Иванова: 37 лет | крестьянка - жена [2]
12 | Юрочкин Сергей Ефимов: 5 лет | крестьянин - сын [2]
13 | Юрочкина Евдокия Семенова: 20 лет | крестьянка - жена [4]
14 | Юрочкина Дарья Федорова: 20 лет | крестьянка - жена [5]
15 | Юрочкина Евдокия Григорьева: , 6 месяцев | крестьянка - дочь [5]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1834 г. во дворе №61 (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.597об-598).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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