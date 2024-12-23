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Анна Кириллова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Анна Кириллова
Пол
жен
Возраст (лет)
36
Год рождения вычисленный
1765
Родственная связь
соседка [1]
Номер семьи
255
Номер в семье
8
Сословие
крестьянская вдова
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1208об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 255
02 | Прокофий Андреев: 29 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Петр Андреев: 27 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Парфен Андреев: 22 года | крестьянин - сын [1]
05 | Ирина Иванова: 33 года | крестьянка - жена [2]
06 | Аксинья Максимова: 22 года | крестьянка - жена [3]
07 | Акулина Тимофеева: 21 год | крестьянка - жена [4]
08 | Анна Кириллова: 36 лет | крестьянская вдова - соседка [1]
09 | Соломонида Федорова: 36 лет | крестьянская вдова - соседка [1]
10 | Иван Васильев: 11 лет | крестьянин - сын [9]
11 | Павел Васильев: 7 лет | крестьянин - сын [9]
12 | Прасковья Васильева: 14 лет | крестьянка - дочь [9]
13 | Матрена Васильева: 5 лет | крестьянка - дочь [9]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. не найдена. Здесь же без отчества записана ее дочь, Варвара 3 лет.
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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