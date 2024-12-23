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Гурий Семенов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Гурий Семенов
Пол
муж
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1784
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
253
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1208об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 253
01 | Семен Иванов: 38 лет | крестьянин - глава
02 | Наталья Михайлова: 38 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Гурий Семенов: 17 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Татьяна Семенова: 6 лет | крестьянка - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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