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Аграфена Ларионова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Аграфена Ларионова
Пол
жен
Возраст (лет)
27
Год рождения вычисленный
1774
Родственная связь
жена [4]
Номер семьи
252
Номер в семье
5
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1208
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 252
01 | Ларион Григорьев: 53 года | крестьянин - глава
02 | Наталья Андреева: 55 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Елена Ларионова: 15 лет | крестьянка - дочь [1]
04 | Григорий Федоров: 28 лет | крестьянин - зять [1]
05 | Аграфена Ларионова: 27 лет | крестьянка - жена [4]
06 | Ирина Григорьева: 10 лет | крестьянка - дочь [4]
07 | Марфа Григорьева: 7 лет | крестьянка - дочь [4]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Брагина (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.114об-115: двор №294).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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