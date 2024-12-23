Ларион Григорьев
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Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Ларион Григорьев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 53
- Год рождения вычисленный
- 1748
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 252
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1801
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1208
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 252
01 | Ларион Григорьев: 53 года | крестьянин - глава
02 | Наталья Андреева: 55 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Елена Ларионова: 15 лет | крестьянка - дочь [1]
04 | Григорий Федоров: 28 лет | крестьянин - зять [1]
05 | Аграфена Ларионова: 27 лет | крестьянка - жена [4]
06 | Ирина Григорьева: 10 лет | крестьянка - дочь [4]
07 | Марфа Григорьева: 7 лет | крестьянка - дочь [4]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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