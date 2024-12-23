Ирина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Васильева

Ирина Васильева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Ирина Васильева
Пол
жен
Возраст (лет)
24
Год рождения вычисленный
1777
Родственная связь
жена [6]
Номер семьи
250
Номер в семье
7
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
Не была в 1-й год за нерачением.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1208
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 250
01 | Василий Степанов: 48 лет | крестьянин - глава
02 | Елена Григорьева: 48 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Ульяна Васильева: 21 год | крестьянка - дочь [1]
04 | Прасковья Васильева: 19 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Анастасия Васильева: 7 лет | крестьянка - дочь [1]
06 | Иван Иванов: 22 года | крестьянин - зять [1]
07 | Ирина Васильева: 24 года | крестьянка - жена [6]
08 | Иван Иванов: 3 года | крестьянин - сын [6]
09 | Ульяна Иванова: 7 лет | крестьянка - дочь [6]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Патекаева, имя Арина (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.112об-113: двор №290).
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.