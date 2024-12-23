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Иван Михайлов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Иван Михайлов
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1796
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
246
Номер в семье
7
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1207об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 246
01 | Семен Федоров: 32 года | крестьянин - глава
02 | Михаил Федоров: 26 лет | крестьянин - брат [1]
03 | Мария Андреева: 38 лет | крестьянка - жена [1]
04 | Кузьма Семенов: 12 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Филимон Семенов: 11 лет | крестьянин - сын [1]
06 | Екатерина Ларионова: 26 лет | крестьянка - жена [2]
07 | Иван Михайлов: 5 лет | крестьянин - сын [2]
08 | Феодосия Михайлова: 7 лет | крестьянка - дочь [2]
09 | Феодосия Федорова: 35 лет | солдатка - соседка [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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