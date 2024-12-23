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Дарья Никитина

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Дарья Никитина
Пол
жен
Возраст (лет)
52
Год рождения вычисленный
1749
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
245
Номер в семье
2
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1207об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 245
01 | Матвей Филимонов: 56 лет | крестьянин - глава
02 | Дарья Никитина: 52 года | крестьянка - жена [1]
03 | Федор Матвеев: 32 года | крестьянин - сын [1]
04 | Петр Матвеев: 29 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Афимья Матвеева: 29 лет | крестьянка - дочь [1]
06 | Федора Федорова: 24 года | крестьянка - жена [3]
07 | Неонила Федорова: 3 года | крестьянка - дочь [3]
08 | Авдотья Максимова: 24 года | крестьянка - жена [4]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Миронова (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.108об-109: двор №283).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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