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Трофим Семенов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Трофим Семенов
Пол
муж
Возраст (лет)
37
Год рождения вычисленный
1764
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
244
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1207об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 244
02 | Трофим Семенов: 37 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Матвей Семенов: 25 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Авдотья Васильева: 44 года | крестьянка - жена [2]
05 | Афанасий Трофимов: 12 лет | крестьянин - сын [2]
06 | Дарья Трофимова: 16 лет | крестьянка - дочь [2]
07 | Агафья Трофимова: 13 лет | крестьянка - дочь [2]
08 | Матрена Алексеева: 32 года | крестьянка - жена [3]
09 | Кондрат Матвеев: 4 года | крестьянин - сын [3]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Тюрин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.107об-108: двор №279).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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