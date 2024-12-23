Андрей Алексеев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Андрей Алексеев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1787
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 242
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1801
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1207об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 242
01 | Алексей Петров: 72 года | крестьянин - глава
02 | Наталья Савельева: 72 года | крестьянка - жена [1]
03 | Иван Алексеев: 43 года | крестьянин - сын [1]
04 | Карп Алексеев: 16 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Андрей Алексеев: 14 лет | крестьянин - сын [1]
06 | Яков Алексеев: 11 лет | крестьянин - сын [1]
07 | Пелагея Алексеева: 49 лет | крестьянка - жена [3]
08 | Арефий Иванов: 16 лет | крестьянин - сын [3]
09 | Фома Иванов: 13 лет | крестьянин - сын [3]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 г. фамилия Зубсков (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.106об-107: двор №277).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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