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Наталья Савельева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Наталья Савельева
Пол
жен
Возраст (лет)
72
Год рождения вычисленный
1729
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
242
Номер в семье
2
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1207об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 242
01 | Алексей Петров: 72 года | крестьянин - глава
02 | Наталья Савельева: 72 года | крестьянка - жена [1]
03 | Иван Алексеев: 43 года | крестьянин - сын [1]
04 | Карп Алексеев: 16 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Андрей Алексеев: 14 лет | крестьянин - сын [1]
06 | Яков Алексеев: 11 лет | крестьянин - сын [1]
07 | Пелагея Алексеева: 49 лет | крестьянка - жена [3]
08 | Арефий Иванов: 16 лет | крестьянин - сын [3]
09 | Фома Иванов: 13 лет | крестьянин - сын [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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