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Фекла Андреева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Фекла Андреева
Пол
жен
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1800
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
239
Номер в семье
7
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1207
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 239
01 | Андрей Григорьев: 52 года | крестьянин - глава
02 | Пелагея Дмитриева: 26 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Осип Андреев: 23 года | крестьянин - сын [1]
04 | Михаил Андреев: 1 год | крестьянин - сын [1]
05 | Степанида Андреева: 15 лет | крестьянка - дочь [1]
06 | Феодосия Андреева: 12 лет | крестьянка - дочь [1]
07 | Фекла Андреева: 1 год | крестьянка - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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