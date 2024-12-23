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Агрипина Андреева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Агрипина Андреева
Пол
жен
Возраст (лет)
36
Год рождения вычисленный
1765
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
236
Номер в семье
2
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1207
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 236
01 | Тимофей Давыдов: 39 лет | крестьянин - глава
02 | Агрипина Андреева: 36 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Тихон Тимофеев: 11 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Савелий Тимофеев: 5 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Логин Тимофеев: 3 года | крестьянин - сын [1]
06 | Авдотья Тимофеева: 6 лет | крестьянка - жена [1]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Козаченкова, отчество Семенова (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.102об-103: двор №267).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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