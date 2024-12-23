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Петр Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Петр Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
42
Год рождения вычисленный
1759
Родственная связь
глава
Номер семьи
234
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1206об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 234
01 | Петр Иванов: 42 года | крестьянин - глава
02 | Прасковья Васильева: 41 год | крестьянка - жена [1]
03 | Егор Петров: 18 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Василий Петров: 12 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Авдотья Петрова: 18 лет | крестьянка - дочь [1]
06 | Федора Петрова: 6 лет | крестьянка - дочь [1]
07 | Акулина Петрова: 4 года | крестьянка - дочь [1]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Бодин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.101об-102: двор №265).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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