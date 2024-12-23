Иван Федоров
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Иван Федоров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 21
- Год рождения вычисленный
- 1780
- Родственная связь
- сын [2]
- Номер семьи
- 232
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1801
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1206об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 232
01 | Мелания Борисова: 78 лет | крестьянская вдова - глава
02 | Федор Кириллов: 52 года | крестьянин - сын [1]
03 | Мавра Леонтьева: 52 года | крестьянка - жена [2]
04 | Иван Федоров: 21 год | крестьянин - сын [2]
05 | Никифор Федоров: 18 лет | крестьянин - сын [2]
06 | Тимофей Федоров: 16 лет | крестьянин - сын [2]
07 | Мавра Степанова: 22 года | крестьянка - жена [4]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 г. фамилия Мортин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.100об-101: двор №263).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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