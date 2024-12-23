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Мелания Борисова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Мелания Борисова
Пол
жен
Возраст (лет)
78
Год рождения вычисленный
1723
Родственная связь
глава
Номер семьи
232
Номер в семье
1
Сословие
крестьянская вдова
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1206об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 232
01 | Мелания Борисова: 78 лет | крестьянская вдова - глава
02 | Федор Кириллов: 52 года | крестьянин - сын [1]
03 | Мавра Леонтьева: 52 года | крестьянка - жена [2]
04 | Иван Федоров: 21 год | крестьянин - сын [2]
05 | Никифор Федоров: 18 лет | крестьянин - сын [2]
06 | Тимофей Федоров: 16 лет | крестьянин - сын [2]
07 | Мавра Степанова: 22 года | крестьянка - жена [4]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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