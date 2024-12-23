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Ульяна Симонова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Ульяна Симонова
Пол
жен
Возраст (лет)
78
Год рождения вычисленный
1723
Родственная связь
глава
Номер семьи
231
Номер в семье
1
Сословие
крестьянская вдова
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1206об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 231
01 | Ульяна Симонова: 78 лет | крестьянская вдова - глава
02 | Иван Никифоров: 47 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Семен Никифоров: 36 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Марина Иванова: 44 года | крестьянка - жена [2]
05 | Самуил Иванов: 24 года | крестьянин - сын [2]
06 | Петр Иванов: 21 год | крестьянин - сын [2]
07 | Матрена Яковлева: 22 года | крестьянка - жена [5]
08 | Корнила Самойлов: 4 года | крестьянин - сын [5]
09 | Пелагея Романова: 22 года | крестьянка - жена [6]
10 | Анна Васильева: 36 лет | крестьянка - жена [3]
11 | Андроник Семенов: 10 лет | крестьянин - сын [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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