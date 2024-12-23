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Филипп Федоров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Филипп Федоров
Пол
муж
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1773
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
230
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1206об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 230
01 | Федор Иванов: 60 лет | крестьянин - глава
02 | Мавра Ларионова: 59 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Филипп Федоров: 28 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Егор Федоров: 25 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Денис Федоров: 17 лет | крестьянин - сын [1]
06 | Акулина Васильева: 26 лет | крестьянка - жена [3]
07 | Автоном Филиппов: 5 лет | крестьянин - сын [3]
08 | Акулина Филиппова: 7 лет | крестьянка - дочь [3]
09 | Анна Петрова: 24 года | крестьянка - жена [4]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Мортин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.98об-99: двор №259).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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